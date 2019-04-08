Дикий промах форварда «ПСЖ» лишил команду досрочного чемпионства (видео)

Спорт

Знаменитый «Пари Сен-Жермен», впервые в сезоне потеряв очки в домашнем поединке чемпионата Франции (2:2 со «Страсбургом»), упустил шанс досрочно завоевать золотые медали лиги 1.

Понятное дело, что чемпионский титул от команды Томаса Тухеля никуда не денется (20 очков преимущества над идущим вторым «Лиллем» за восемь туров до финиша!). Но куда больше во Франции обсуждают дикий промах при счете 1:1 камерунского форварда «ПСЖ» Эрика Чупо-Мотинга (парень родился и вырос в Германии в семье немки и камерунца). В одном из эпизодов 29-летний нападающий (кстати, автор первого мяча в поединке) после прострела Кристофера Нкунку вместо удара… остановил мяч на линии ворот соперника.

«Сначала я подумал, что Нкунку даст мне пас. Но он пробил. Я подумал, что защитник, возможно, перехватит мяч. Потом я сомневался: трогать мне мяч или нет, я спросил себя: «Не в офсайде ли я?». Все прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он ударился о штангу.

Мне стыдно, потому что я думал, что мяч зайдет в ворота без моего участия. Я прошу прощения за это, но нам нужно продолжать играть в том же духе, с высоко поднятой головой", — сказал Эрик Чупо-Мотинг в эфире Canal+.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом форварда «ПСЖ» ограбили второй раз за месяц.

Фото Getty Images



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