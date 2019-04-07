8 апреля 2019

В прошлом году мы с нашей младшенькой дочкой побывали в филиале нью-йоркского музея Соломона Гуггенхайма в испанском городе Бильбао. Получили невероятное удовлетворение и от самого здания нового музея, и от прекрасной экспозиции, по содержанию не многим отличающейся от коллекции, представленной в Нью-Йорке (где нам удалось побывать раньше), и от столицы провинции басков, расположенной на реке, впадающей в Бискайский залив.

Вот почему свою недавнюю поездку в столицу Арабских Эмиратов Абу-Даби, где мы собирались посетить не так давно открывшийся ближневосточный филиал парижского Лувра (в Лувре-то нам приходилось бывать много раз), каким-то образом уже изначально сравнивали с тем прошлогодним путешествием. Тем более, что реклама, зазывающая любителей музейного искусства со всего мира в чудо современной архитектуры, с помпой возведённое на берегу Персидского залива, буквально обвораживала обещаниями встречи с шедеврами мирового искусства. Ну, например, такими, как картины Клода Моне ''Вокзал Сен-Лазар'', Жака Луи-Давида ''Наполеон на перевале Сен-Бернар'', автопортрет Ван Гога, картины Гогена и Рембрандта. Не говоря уже о самом дорогом живописном произведении в мире ''Спасителе мира'' Леонардо да Винчи.

За этой картиной ведь вообще уже много столетий тянется шлейф таинственных историй. Написанная примерно в 1500 году, она многократно переходила из рук в руки, оказываясь то в королевских покоях, то в кабинетах американских и английских коллекционеров. То покупалась за 1350 долларов, то продавалась за 127 миллионов долларов!.. Последняя продажа этого шедевра, принадлежащего кисти гениального да Винчи, произошла в 2017 году. И за неё наследный принц Саудовской Аравии заплатил 450 миллионов долларов.

Так вот, во время нашего посещения Лувра Абу-Даби этой картины в экспозиции не оказалось. Как и многого другого из обещанного рекламными зазывалами. Правда, в достаточно скромной экспозиции произведений искусства (за 15-летнюю аренду которых заплачен 1 миллиард долларов!) можно было встретить несколько десятков картин, не позволивших разочароваться окончательно. Да и само грандиозное здание музейного комплекса, на сооружение которого было потрачено 600 миллионов евро, действительно впечатляет. Масштабами и оригинальностью. Ну, и протекающей кровлей, вынуждающей посетителей аккуратно обходить множество луж в коридорах музея…

Хочу заметить, что грустное впечатление от посещения этой нашумевшей экспозиции, не оправдавшей наших надежд, было приятно скрашено знакомством с потрясающим отельным комплексом Emirates Palace, находящимся в том же Абу-Даби. Фантастической красоты и богатства гостиница (кстати, самая дорогая в мире — только строительство её обошлось в 3 миллиарда долларов!) производит впечатление сказочного дворца из ''1001 ночи''. Сусальное золото, десятки видов уникального мрамора в инкрустированной отделке холлов, сотни огромных букетов живых цветов… Красота просто неимоверная!

И ещё одно наблюдение сильно нас впечатлило. Наш водитель показал нам один из новых центров культуры города, который уже через год появится на острове под названием Счастье. Туда ведёт огромный современный мост. За мостом по всему острову проложены шикарные дороги, развязки и площади. И больше на этом острове ничего нет! Только ровные площадки под застройку музеями, торговыми центрами и небоскрёбами. И сотни единиц строительной техники, готовых по первому же сигналу приступить к возведению зданий!.. Эта футуристическая картина до сих пор стоит у меня перед глазами.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И такого Счастья в том числе. Только на нашей, родной, украинской земле. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.