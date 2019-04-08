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Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины по футболу (фото)
В понедельник, 8 апреля, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка пар ½ финала розыгрыша Кубка Украины. По итогам церемонии, в которой приняли участие обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин и Игорь Беланов, были сформированы пары: «Ингулец» (Петрово) — «Заря» (Луганск) и «Днепр-1» — «Шахтер» (Донецк). Матчи состоятся 17 апреля на полях команд, указанных первыми.
*Почетные гости церемонии жеребьевки Олег Блохин и Игорь Беланов
Кстати, два представителя не премьер-лиги («Ингулец» и «Днепр-1») вышли в полуфинал национального Кубка впервые. Первой командой из первого дивизиона в квартете сильнейших команд турнира в сезоне-2005/2006 были «Карпаты». После этого из первой лиги в полуфиналах играли «Волынь» в 2010-м, «Севастополь» в 2013-м и «Николаев» в 2017-м. Также в ½ финала Кубка Украины дважды выходили клубы из второй лиги — «Славутич» в 2014-м и «Днепр-1» в прошлом году.
Напомним, что обладатель трофея определится в финальном поединке 15 мая на «Славутич Арене» в Запорожье (номинальным хозяином поля в финале будет победитель пары «Днепр-1» — «Шахтер»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины.
Фото ffu.ua
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