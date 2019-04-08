Где в Киеве больше кислорода: программист создал систему качества воздуха

Наука и технологии

— К созданию системы контроля качества воздуха на улице меня подтолкнуло то, что я увлекаюсь бегом, участвую в полумарафонах (дистанция немного более 21 километра), — говорит программист из Киева Любомир Милевский. — Тут следует сказать, что при беге организм потребляет значительно больше воздуха, чем при ходьбе. Отсюда у меня особый интерес к качеству воздуха. Раньше официальную информацию о загрязнении атмосферы в Киеве я брал в Интернете. Но ее почему-то перестали там размещать. Тогда я купил прибор, который замеряет показатели воздуха, и разместил этот аппарат на улице. Чтобы его показания можно было увидеть на смартфоне и компьютере, создал бот (компьютерный робот). Датчик дает возможность со знанием дела решать, стоит ли в то или иное утро идти на тренировку. Бывает, когда смог слишком густой и воздух загрязнен выше допустимого, приходится отказываться от тренировки.

Рассказал об этом друзьям. Они заинтересовались и решили присоединиться к моей затее. Им следовало купить такие же датчики, как мой (стоят в среднем 200 долларов за штуку). Через два месяца мои товарищи получили по почте заказанные приборы, и мы создали пилотный вариант системы контроля качества воздуха в Киеве. Один датчик затем пришлось отправить на поверку точности измерений. Так что сейчас в системе работают пять датчиков: три на правом берегу (на Печерске, в Соломенском и Святошинском районах) и два — на левом. Занимаюсь этим проектом вместе с моим другом Игорем Стефураком.

Я разместил в Интернете информацию о том, что любой желающий может бесплатно пользоваться информацией, получаемой нашей системой. Написал, что систему нужно развивать, попросил присылать добровольные пожертвования (не менее 50 гривен). На сегодняшний день у нас уже девять тысяч пользователей. Из них 160 перечислили деньги на развитие проекта.

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— Знаете, кто ваши подписчики?

— Да, я просил сообщить, что побудило этих людей стать пользователями моей системы экологического мониторинга. Оказалось, это либо родители, которые проводят много времени с детьми на улице, либо физкультурники, предпочитающие заниматься на свежем воздухе.

— Что будете совершенствовать в вашей системе?

— Прежде всего нужно нарастить сеть датчиков — для начала до десяти. Важно, что появился вариант сделать это за весьма скромную сумму: ко мне обратилось несколько специалистов, которые могут изготовить датчики. За свою работу они денег не возьмут, им только нужно предоставить комплектующие. При таком варианте датчики обойдутся значительно дешевле, чем покупные. Я сейчас нахожусь в Китае (корреспондент «ФАКТОВ» беседовал с Любомиром с помощью голосовой связи мессенджера Telegram. — Авт.), но мне под силу дистанционно подключить новые приборы к системе.

Еще одно направление ее модернизации — совершенствование бота. Например, у части пользователей есть интерес к прошлым замерам, которые выполняли датчики. Однако архива данных пока что нет. Его нужно создать. Сейчас подписчики имеют возможность знакомиться только с данными в режиме реального времени. Бот можно найти в социальной сети Telegram, задав в поиске слово «aqyalitybot».

— У вас есть спонсоры?

— Еще нет, но несколько компаний, которые выпускают технику для очистки воздуха в помещениях, заявили о готовности финансировать в течение одного-двух лет развитие моей системы.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, на каком месте находится Украина в рейтинге стран с самым чистым и самым грязным воздухом. Заметим, что Киев улучшил свою позицию в списке городов по качеству жизни (при этом учитывается и уровень загрязнения воздуха).

На фото в заголовке Любомир Милевский

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