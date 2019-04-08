Клуб из топ-шестерки премьер-лиги лишился главного тренера

Спорт

Футбольный клуб «Львов», сумевший по итогам чемпионата Украины пробиться в топ-шестерку, на своей странице в Facebook объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Юрием Бакаловым (на фото). Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Юрий Бакалов работал во «Львове» с августа 2018 года, сменив бразильца Жилмара. Под руководством 53-летнего специалиста команда победила в семи матчах, восемь раз сыграла вничью и шесть раз уступила. Кроме того, 7 апреля «Львов» вылетел из Кубка Украины, уступив на своем поле «Заре» (0:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла» объявила об отставке главного тренера.

Фото ФК «Львов»

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