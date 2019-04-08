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В Луганске сгорела маршрутка: в сети показали фото пожара
В оккупированном Луганске по невыясненным причинам сгорела маршрутка. Фотографии с места происшествия опубликовал журналист и блогер Иван Жеведь на своей странице в Facebook.
По информации блогера, причины возгорания микроавтобуса связаны скорее с общей изношенностью транспорта в оккупированных городах, чем с каким-то заранее спланированным подрывом.
Напомним, ранее жители оккупированных территорий рассказали «ФАКТАМ», как учатся выживать. Семьи ездят на подконтрольную территорию, чтобы получить пенсию, купить лекарства и продукты. Окончательно выехать с территории Донбасса и Крыма после начала российской агрессии решились более полутора миллионов человек.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...