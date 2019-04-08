Шоу-бизнес

Известного певца избили из-за того, что он хотел спеть в караоке свою песню (фото)

Певец Дмитрий Колдун пострадал во время гастролей по Беларуси. В провинциальном белорусском городке певца избили, когда он захотел спеть в караоке свой старый хит «Корабли».

К случившемуся Колдун отнесся с юмором, а последствия спора о музыкальных пристрастиях продемонстрировал в Instagram.

«Гастроли по Беларуси в самом разгаре. Вчера попытался спеть „Корабли“ в караоке в провинциальном городке. Спасибо благодарным слушателям», — написал Дмитрий.

Фото певца с гематомой под глазом собрало сотни комментариев. В основном, Колдуну сочувствовали и по-дружески подшучивали.

«Да, зря ты „Корабли“ конечно пел. Есть же много других менее агрессивных песен»;

«Дмитрий, когда выход новой песни „Фонари“?»;

«Наша служба и опасна и трудна… И смех, и грех»;

«Похоже на клеймо сельской дискотеки»;

«А я перед началом песни в караоке сразу предупреждаю, мол, дебют, не бейте, пожалуйста», — шутят подписчики певца.

Напомним, Колдун известен как победитель шестого сезона «Фабрики звезд». Также певец представлял Беларусь на «Евровидении» в 2007 году и занял шестое место.

Ранее на неадекватную реакцию со стороны публики пожаловался украинский участник отбора на «Евровидение» Андрей Хайат. Его избили в метро Киева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter