- 14:45 Где смотреть онлайн «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:35 Порошенко отстранил Степанова от должности главы Одесской ОГА, губернатор не согласен
- 14:35 Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины по футболу
- 14:32 В Кремле отреагировали на планы Зеленского встретиться с Путиным
- 14:30 Эпатажная Фарион о русскоязычных украинцах: или рабы, или оккупанты
- 14:17 Вратарь украинского клуба получил жуткую травму: шокирующее видео
- 14:13 Пакистанец умоляет врачей отрезать ему ногу, которая весит 150 килограммов
- 14:12 Полиция задержала юношу, насмерть сбившего двух девушек и сбежавшего с места ДТП
- 14:08 Короткое замыкание в электроодеяле сожгло дом и едва не убило дачника
- 13:55 В России назвали единственное условие успешных переговоров с Путиным по Крыму и Донбассу
Известного певца избили из-за того, что он хотел спеть в караоке свою песню (фото)
Певец Дмитрий Колдун пострадал во время гастролей по Беларуси. В провинциальном белорусском городке певца избили, когда он захотел спеть в караоке свой старый хит «Корабли».
К случившемуся Колдун отнесся с юмором, а последствия спора о музыкальных пристрастиях продемонстрировал в Instagram.
«Гастроли по Беларуси в самом разгаре. Вчера попытался спеть „Корабли“ в караоке в провинциальном городке. Спасибо благодарным слушателям», — написал Дмитрий.
Фото певца с гематомой под глазом собрало сотни комментариев. В основном, Колдуну сочувствовали и по-дружески подшучивали.
«Да, зря ты „Корабли“ конечно пел. Есть же много других менее агрессивных песен»;
«Дмитрий, когда выход новой песни „Фонари“?»;
«Наша служба и опасна и трудна… И смех, и грех»;
«Похоже на клеймо сельской дискотеки»;
«А я перед началом песни в караоке сразу предупреждаю, мол, дебют, не бейте, пожалуйста», — шутят подписчики певца.
Напомним, Колдун известен как победитель шестого сезона «Фабрики звезд». Также певец представлял Беларусь на «Евровидении» в 2007 году и занял шестое место.
Ранее на неадекватную реакцию со стороны публики пожаловался украинский участник отбора на «Евровидение» Андрей Хайат. Его избили в метро Киева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.