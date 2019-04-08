Происшествия

Сотрудничество с «черными риелторами» и арсенал оружия: детали задержания прокурора-взяточника в Одессе (фото)

В Одессе при получении взятки в 10 тысяч долларов 7 апреля был задержан сотрудник прокуратуры. По данным СБУ, прокурор вымогал деньги за изменение меры пресечения фигуранту дела «черных риелторов», причастных к завладению недвижимостью. Чиновника задержали после получения мзды. Осуществляются неотложные следственные действия. Устанавливается, причастны ли к противоправной деятельности другие сотрудники прокуратуры.

Как уточнил на брифинге в понедельник, 8 апреля, прокурор Одесской области Олег Жученко, подтверждены шесть фактов незаконного присвоения квартир преступной группой, деятельности которой способствовал задержанный сотрудник Белгород-Днестровской прокуратуры.

«Он „помогал“ решать вопрос о возвращении изъятых средств и изменении меры пресечения», — сказал Жученко.

По его словам, сотрудник прокуратуры разоблачен в ходе расследования незаконной деятельности преступной группировки, состоящей из девяти человек, которые занимались квартирными сделками.

Главаря «черных риелторов» ранее уже привлекали к ответственности за мошенничество с недвижимостью, в том числе — с землей в Лиманском районе Одесской области.

Как отметил руководитель регионального управления защиты экономики Нацполиции Алексей Семенцов, помещенный в СИЗО главарь «черных риелторов» через посредника обратился к прокурору с предложением о том, что за 10 тысяч долларов тот не будет возражать против изменения меры пресечения арестованному с содержания под стражей на домашний арест при рассмотрении апелляционной жалобы.

Кроме того, во время проведения мероприятий по документированию коррупционной деятельности правоохранители обнаружили крупный оружейный арсенал (577 единиц), принадлежащий лидеру ОПГ.

В частности, изъято семь реактивных противотанковых гранат «РГД-22», восемь тротиловых шашек, электродетонаторы, подствольный гранатомет и тому подобное. Все это изъято и направлено на исследование.

Прокурора Белгород-Днестровской местной прокуратуры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании одесского таможенника, который за взятки помогал растаможивать «евробляхи».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter