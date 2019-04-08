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Силовиков Путина, разгонявших протесты в России, выбросили на улицу: в сети ажиотаж (видео)
В Москве пенсионеров Росгвардии вместе с семьями выселяют из служебных квартир. Бывшие силовики, разгонявшие протестные митинги на Болотной, решили пожаловаться хозяину Кремля Владимиру Путину, что вызвало шквал жестких насмешек в социальных сетях.
Как сообщает «Ридус», речь идет о двух десятках экс-росгвардейцев. Так, бывший боец ОМОНА Николай Гладкий после выхода на пенсию получил уведомление о выселении — Росгвардия подала на него в суд и выиграла дело.
«В Москве пенсионеров Росгвардии, разгонявших Болотную выселяют на улицу из своих квартир вместе с их семьями. Экс-сотрудники ОМОН даже записали слезливое видеообращение к Путину. Вот уж кого не жалко, так этих с*к. Отстояли стабильность? Жрите её полными ложками теперь, б*ди».
«Кого вы защищали? Вы ущемляли права народа на свободу собраний и свободу слова, вы выполняли противозаконные приказы, вы — преступники. Жжаль, что вас не наказали по закону, но видимо, есть в мире какая-то карма что ли, мир вас наказал».
«Надеюсь, вас и пенсий лишат после этого обращения, пойдете стаж зарабатывать для выхода на пенсию в 65. Вон, каким молодые, вам еще работать и работать, две ипотеки успеете выплатить».
«Горячие точки: Манежная и Болотная. Ясно-понятно».
«Какой ужас! Обязательно выходите на митинг, ведь они у нас разрешены, и требуйте соблюдения закона от власти. И не бойтесь никого на митинге — полиция вас трогать не имеет права».
«Господа „офицеры“, так вы же это беззаконие и защищали. Не скулите, верные псы режима».
«После использования г*ны необходимо выбрасывать. Что не так? ©. Не моя цитата, но уж больно понравилась и к месту».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители российского Екатеринбурга записали видеообращение к Владимиру Путину. Рассказав адресату о своих бедах, авторы обращения встали на колени и начали умолять: «Господин президент, помогите нам».
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