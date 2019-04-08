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- 17:45 Дело Труханова: мэр Одессы отказался от дачи показаний суду
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Дело Труханова: мэр Одессы отказался от дачи показаний суду
В понедельник, 8 апреля, в Одессе «заминировали» здание Одесской мэрии. Сотрудников эвакуировали. Кинологи и взрывотехники бомбу не обнаружили.
Тем временем Малиновский райсуд Одессы продолжил рассмотрение дела о финансовых махинациях во время покупки за 185 миллионов гривен здания бывшего завода «Краян» для создания «евромэрии».
В качестве допрашиваемого 8 апреля перед судебной коллегией предстал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он заявил, что правоохранители нарушили закон, сообщая ему о подозрении. «В частности, это должен был сделать генпрокурор, его заместитель, прокурор области или Киева. А мне подозрение вручал прокурор, который не имел на это права», — сказал мэр Одессы.
Исходя из этого, Труханов считает, что он «не получал статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого» и потому «не видит оснований отвечать на вопросы сторон».
Труханов также сослался на статью Конституции, согласно которой он вправе отказаться от дачи показаний. Также отметил, что дело против него является «грубым вмешательством» чиновников в «законную работу органов местного самоуправления».
«Никто из нас за время процесса так и не услышал, какую статью или букву закона я как обвиняемый, как городской голова, или мои подчиненные нарушили. Мы только слышали сомнения обвинения в целесообразности одного из принятых нами решений», — сказал Геннадий Труханов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мэра Одессы обвиняют в хищениях на десятки миллионов гривен.
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