Политика

Деревянко предложил Порошенко и Зеленскому инициировать принятие закона об импичменте (видео)

В понедельник, 8 апреля, в Киеве прошло традиционное заседание Согласительного совета Верховной Рады, во время которого лидер партии «ВОЛЯ», народный депутат Юрий Деревянко призвал действующего президента Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского в течение 24 часов внести в парламент законопроект об импичменте президента.

Деревянко подчеркнул, что до второго тура президентских выборов осталась только одна сессионная неделя Верховной Рады.

«Я обращаюсь к действующего президенту Петру Порошенко, а также к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Ждем от вас публичного обращения в парламент о безотлагательном принятии закона об импичменте № 7248», — сказал Деревянко.

По словам Деревянко, миллионы украинцев хотят, чтобы следующий президент был подконтролен и подотчетен украинскому народу: «У вас 24 часа!»

Напомним, 31 октября 2017 года Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроект № 7248 «О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий».

Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.

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