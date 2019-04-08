Скандал вокруг «избиения» школьницы в Чернигове: в полиции раскрыли подробности

Происшествия

В понедельник, 8 апреля, украинские СМИ облетела шокирующая новость о том, что в Чернигове средь бела дня четверо подростков жестоко избили и пытались изнасиловать 10-летнюю девочку. Местные газеты описывали шокирующие подробности происшествия: малышку держали за руки, обзывали, плевали, били бутылкой, наполненной камнями и деревянной палкой с гвоздями, угрожали изнасиловать. В результате она попала в больницу с рваной раной на ноге и сотрясением мозга. Однако в полиции утверждают, что на поверку все оказалось не так драматично.

— О случившемся девочка рассказала своим родителям, а те в свою очередь позвонили нам, — объяснила «ФАКТАМ» спикер главного управления Национальной полиции в Черниговской области Юлия Ковтун. — К пострадавшей выехали представители ювенальной полиции. Пообщавшись с пострадавшей девочкой и с ее малолетними обидчиками, они выяснили, что накануне они все вместе играли на детской площадке, дурели, бросались песком и плевались. Потом повздорили и началась драка. Да, девочку действительно один раз стукнули деревяшкой, на которой оказался гвоздь, и пустой пластиковой бутылкой. После чего она побежала домой и пожаловалась родителям. Ни о каком групповом жестоком избиении и тем более изнасиловании, как это пишут некоторые журналисты, там и речи не было — это подтверждают медики, осмотревшие ребенка. Никаких рваных ран и черепно-мозговых травм там тоже нет. Есть шишка на голове и царапина на ноге.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Со всеми причастными к конфликту детьми в присутствии их родителей проводятся профилактические беседы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Закарпатье восьмиклассницы побили на год старшую девочку.

А в Херсоне двоечники избили отличницу «чтоб не была сильно умной».

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