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Суд вынес приговор экс-"торнадовцу", убившему патрульных
В Днепре суд приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества экс-бойца «Торнадо» Александра Пугачева за убийство двух патрульных полицейских. Соответствующее решение принял 8 апреля Кировский районный суд. Об этом заявил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.
«Суд полностью удовлетворил требования стороны обвинения», — сказал он, сообщает «Украинская правда».
Также Пугачев должен возместить 3 миллиона гривен моральной компенсации матери погибшей патрульной Ольги Макаренко и 26 тысяч гривен управлению патрульной полиции Днепра за повреждение имущества.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре патрульные остановили авто, проехавшее на запрещающий сигнал светофора. Правонарушитель открыл стрельбу, в результате которой ранения получили двое патрульных: полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.
В тот же день правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев.
Как писали «ФАКТЫ», бывшие бойцы батальона «Торнадо» также подозреваются в причастности к убийству в Бердянске участника АТО Виталия Олешко («Сармата»). Четверо лиц, которые проходят по делу как подозреваемые, были бойцами батальона «Торнадо» и участвовали в АТО в составе батальона.
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