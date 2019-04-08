Убийство "Сармата": суд продлил арест обвиняемым еще на 2 месяца

Происшествия

Трех фигурантов убийства участника АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат») Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Евгения Бродского Печерский суд Киева оставил под стражей еще на 2 месяца.

Как сообщает «Громадське», сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, подчеркивая риски их побега, давление на свидетелей, уничтожение вещественных доказательств.

Адвокаты просили применить к подозреваемым альтернативную меру пресечения. Защитники отмечали, что подозрение необоснованное и на их подзащитных оказывают давление.

4 апреля Печерский суд Киева продлил срок досудебного следствия по делу убийства Олешко еще на один месяц, до 30 июня включительно.

Напомним, ветерана АТО Виталия Олешко, который служил в батальоне «Донбасс», воевал в Иловайске, убили в его родном Бердянске 31 июля 2018 года. Следствие пришло к выводу, что мотивом для убийства стала бизнес-деятельность ветерана. По делу задержаны шестеро подозреваемых, в том числе и предполагаемый исполнитель убийства. Он указал на бизнес-конфликт «Сармата» с еще одним бердянским предпринимателем и назвал имя заказчика преступления.

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