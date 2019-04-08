- 19:53 Убийство "Сармата": суд продлил арест обвиняемым еще на 2 месяца
- 19:37 Суд вынес приговор экс-"торнадовцу", убившему патрульных
- 19:31 Самую зрелищную цирковую сцену для фильма «Дамбо» создали в Украине: как это было
- 19:25 Делал закладки с метадоном: в Киеве задержали наркокурьера
- 19:22 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:07 Где в Киеве больше кислорода: программист создал систему качества воздуха
- 19:02 Скандал вокруг «избиения» школьницы в Чернигове: в полиции раскрыли подробности
- 18:58 И на стадионе тоже: у Порошенко сделали новое заявление о дебатах с Зеленским
- 18:57 Луганская область осталась без украинского телевидения
- 18:44 Месть за Грузию: как бывших военных убивают в Украине по заказу ФСБ (статья NYT)
Убийство "Сармата": суд продлил арест обвиняемым еще на 2 месяца
Трех фигурантов убийства участника АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат») Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Евгения Бродского Печерский суд Киева оставил под стражей еще на 2 месяца.
Как сообщает «Громадське», сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, подчеркивая риски их побега, давление на свидетелей, уничтожение вещественных доказательств.
Адвокаты просили применить к подозреваемым альтернативную меру пресечения. Защитники отмечали, что подозрение необоснованное и на их подзащитных оказывают давление.
4 апреля Печерский суд Киева продлил срок досудебного следствия по делу убийства Олешко еще на один месяц, до 30 июня включительно.
Напомним, ветерана АТО Виталия Олешко, который служил в батальоне «Донбасс», воевал в Иловайске, убили в его родном Бердянске 31 июля 2018 года. Следствие пришло к выводу, что мотивом для убийства стала бизнес-деятельность ветерана. По делу задержаны шестеро подозреваемых, в том числе и предполагаемый исполнитель убийства. Он указал на бизнес-конфликт «Сармата» с еще одним бердянским предпринимателем и назвал имя заказчика преступления.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..