Политика

Мы требуем начать реализацию программы по борьбе с туберкулезом уже в этом году, — Валерий Дубиль

Украина уже три года живет без Программы противодействия заболеванию туберкулезом. Правительство только представило проект программы, однако средств для ее реализации в этом году нет. Таким образом, его положения — популистские и приведут только к увеличению количества больных.

Об этом на сайте «Киеввласть» заявил народный депутат из фракции «Батькiвщина» Валерий Дубиль.

По его словам, правительство хочет ликвидировать противотуберкулезные диспансеры и лечить больных на дому. Именно об этом недавно заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. А внесенный недавно в парламент Кабмином проект новой Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2018—2021 годы прямо указывает, что власть хочет сделать акцент на амбулаторном лечении:

«Что предлагают? Дефицит финансирования узкопрофильных медучреждений (в т.ч. диспансеров) из-за «медреформы» и перекладывание ответственности за больных на семейных врачей. Специалистов просто сократят, ресурса же посещать пациентов на дому у них нет. А у семейных врачей нет необходимых знаний и времени, потому что их в стране не хватает.

И еще. Вместо полноценного обследования украинцев предлагают анкетировать! Опять же, врачей у нас не хватает, времени у них нет. Будет ли это анкетирование качественным? Ведь на обследование пациента может направить только врач. Сейчас каждый четвертый случай заболевания туберкулезом у нас не диагностирован — статистика может ухудшиться после таких нововведений", — пишет парламентарий.

Валерий Дубиль акцентирует, что больные будут спокойно ездить в общественном транспорте, ходить в магазины, сидеть в очереди в больнице — болезнь будет распространяться. А еще у них может сформироваться ультрарезистентная форма туберкулеза — из-за несвоевременного или неправильного лечения, что в большинстве случаев означает смерть.

«Амбулаторное лечение возможно, но только когда на это есть ресурс. Минздрав его предвидел? Нет. Даже на реализацию программы на 2018—2021 годы, которая, напомню, еще не утверждена, на 2019 средств в бюджете нет», — пишет он.

Представитель «Батькiвщини» считает, что словами от туберкулеза больных не вылечишь, а потому нужно не на бумаге, а реально объединить усилия всех сторон:

«Наша Нацплатформа здравоохранения разработает проект реальных изменений в Программу — чтобы ее воплощение стало эффективным. Принять их можно будет уже после переформатирования власти во время парламентских выборов. А до тех пор мы требуем от правительства быстрее утвердить новую действенную Общегосударственную целевую программу противодействия заболеванию туберкулезом и обеспечить ее финансирование уже с этого года — мы не можем терять время! Мы готовы помочь это все сделать», — резюмировал парламентарий.

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