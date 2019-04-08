Трамп уволил главу Секретной службы США (фото)

Мир

В понедельник, 8 апреля, президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса (на фото в заголовке), который занимал этот пост на протяжении двух последних лет. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, объявляя о решении главы государства, поблагодарила от его имени Аллеса за «отличную работу». При этом она не назвала причин отставки.

Новым директором Секретной службы США станет Джеймс Мюррей. Он приступит к работе в начале мая. Пока Аллес займется передачей дел своему преемнику.

Американские СМИ гадают, что послужило причиной внезапной отставки Аллеса. По одной из версий, это может быть инцидент, произошедший несколько дней назад. 30 марта на территорию поместья Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде проникла женщина. Она оказалась гражданкой Китая. Когда ее задержали агенты Секретной службы США, они обнаружили при ней два паспорта КНР, четыре смартфона, ноутбук, жесткий диск и флэшку со шпионскими программами. Женщина заявила, что ее китайский друг по имени Чарльз велел ей обсудить с одним из членов семьи Дональда Трампа проблемы в отношениях между Китаем и США.

Когда о задержании стало известно, американский президент сначала заявил журналистам, что его эта история совершенно не волнует. Спустя пару дней Трамп вдруг похвалил Секретную службу за профессионализм и прекрасно проделанную работу. Однако, как утверждают источники в Белом доме, на самом деле президент был очень зол и устроил разнос Аллесу.

Но есть и другая версия. Директор Секретной службы США — не единственный, кто лишился поста за последнее время. В воскресенье, 7 апреля, Трамп отправил в отставку министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен. Она заняла этот пост в конце 2017 года. Временно исполняющим ее обязанности назначен комиссар по таможенным и пограничным вопросам Кевин Макалинан.

Кирстьен Нильсен поддерживала Дональда Трампа

Трамп вроде был доволен Нильсен. Она отчаянно защищала ряд спорных законов, подписанных президентом. Это были решения, касающиеся мигрантов и нелегалов, в частности, строительства пресловутой стены на границе с Мексикой.

Как полагают в Вашингтоне, две подряд отставки высокопоставленных членом президентской администрации, занимавшихся вопросами национальной безопасности, вряд ли можно считать случайным совпадением. За этим может стоять новый советник Трампа, 33-летний Стивен Миллер, ранее входивший в команду бывшего генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Амбициозный Миллер, похоже, претендует на роль серого кардинала в Белом доме.

Стивен Миллер

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