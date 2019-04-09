Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадного пасхального утенка (фото)

Мир

Британскую сеть супермаркетов Waitrose обвинили в расизме. Это произошло после того, как магазин выпустил набор из трех «пасхальных утят», сделанных из разных видов шоколада. Каждый утенок был подписан собственным именем. Чернокожих жителей Великобритании оскорбило то, что самый темный по цвету птенец, выполненный из черного шоколада, была назван Ugly («Безобразный»). В то время как такой же белый утенок назывался «Пушистый», а тот, что из молочного шоколада, носил имя «Хрустящий».

В соцсетях началась целая кампания, требовавшая справедливости. В итоге администрация Waitrose извинилась перед пользователями, заявив, что никого не хотела обидеть. Продукция была отозвана и снова поступила в продажу только после того, как дизайн упаковки был изменен: компания убрала имена утят.

Некоторые покупатели, как пишет издание Metro, решили, что супермаркет слишком легко сдался и что ничего предосудительного с его стороны не было. По их мнению, это абсурдное проявление излишней политической корректности. На самом деле, внешний вид шоколадного утенка Ugly основывался на описании из знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсона «Гадкий утенок» (по-английски — The Ugly Duckling). Там сказано, что у утенка, который впоследствии превратился в прекрасного лебедя, были «коричневые перья».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вокруг дизайнерских туфель Кэти Перри разгорелся расистский скандал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter