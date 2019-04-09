Новые cвадебные тренды: советы голландского декоратора (фото)

Стиль жизни

Свадьба — одно из важных событий в жизни каждого человека. Этот день молодоженам и их гостям хочется запомнить на всю жизнь, поэтому так тщательно обдумывается каждая деталь в наряде невесты и жениха, в свадебном букете, в оформлении банкета и торта. Сегодня свадебная мода быстротечна. Одни тренды сменяются другими. Чтобы свадьба удалась, важно быть в курсе новых тенденций, понимать, что уместно, а что из моды ушло и выглядит порой совершенно нелепо. О том, что сейчас актуально в свадебном декоре, «ФАКТАМ» рассказал накануне приезда в Киев и участия в флористической выставке Flower Expo Ukraine известный голландский декоратор и флорист Марк Франк. В столице Украины он собирается представить свадебное дизайнерское шоу и вдохновить ценителей красоты новыми идеями.

— Марк, ваши работы очень красивы. Какие же цветы сегодня в тренде в свадебном декоре?

— Розы, а также цветы сезона. Весной это пионы и ландыши. Композиции приветствуются лаконичные, компактные.

— Какую же цветовую гамму композиций предпочесть? И какие цвета сейчас не популярны?

— Актуальны мягкие пастельные тона. Однако сейчас активно входят в моду и яркие. Наименее предпочтительны желтый и оранжевый цвета, однако в отдельных случаях их использование оправданно — все зависит от стиля свадьбы, творческой идеи декоратора.

Своеобразной точкой отсчета в декоре свадебного торжества является букет невесты. В нем сегодня актуальны нежные цветы: розы, фрезии, лютики… В тренде компактный букет невесты. Это удобно и элегантно. Большие цветы используются не так часто, но и из них можно создать эффектный букет.

В свадебных композициях актуальны розы, фрезии, лютики. Фото Bloemenweelde-Amsterdam

— Ни одна свадьба не обходится без торта. Порой кондитеры создают настоящие шедевры — многоярусные, с цветами из сахарной мастики, которые сложно отличить от настоящих. А какой натуральный цветок популярен в декоре торта?

— Роза. Этот цветок красивый и нежный. Кроме того, роза не теряет свежесть и презентабельный вид так быстро, как многие другие цветы. К слову, лепестками в ресторанах высокой кухни декорируют блюда и напитки — например, коктейли.

В свадебных композициях актуальны розы, фрезии, лютики. Фото Bloemenweelde-Amsterdam

— Несколько лет назад я брала интервью у французского селекционера роз, который работает в самом большом розарии в мире. Он рассказывал, что розы, как отели, оценивают по системе звезд. Цветы с ароматом, по его словам, ценятся больше, чем те, которые не имеют запаха. Сегодня научились выращивать розы, которые пахнут бананом, цитрусовыми, свежескошенной травой и даже куличом. Но больше всего, оказывается, в розе ценится натуральный аромат розы. Скажите, а ценится ли запах цветов, которые используются в свадебном декоре?

— Безусловно, шлейф аромата роз прекрасен. Это же можно сказать и о розовых пионах.

— Какую самую необычную идею молодоженов вы воплотили в жизнь?

— Было много невероятно интересных проектов. Я декорировал растениями стены, украшал цветами велосипед, собачек и даже делал цветочные зонтики.

— Вас называют цветочным магом. Каким был лучший комплимент от ваших клиентов?

— Когда невеста увидела свадебный букет, который я для нее создал, сказала: «Восхитительно!» — и расплакалась от счастья.

— У вас есть любимый цветок?

— Мне нравятся все цветы, в каждом из них вижу особенную красоту. Самый же мой любимый цветок — георгин. Почему? Георгины бывают разных расцветок, форм и размеров. И это разнообразие великолепно! Насладиться красотой георгина можно только в конце лета — начале осени. Это сезонный цветок, что делает его особенным.

Сейчас входят в моду яркие букетики для невест. Фото Bloemenweelde-Amsterdam

— Случались ли в вашем творчестве чудеса?

— Да. Однажды обстоятельства помешали мне начать оформление свадьбы своевременно. Я начал работу спустя два дня и очень волновался, но успел сделать все безукоризненно. Молодожены остались довольны. И я был счастлив не меньше, чем они. Это было настоящее чудо!

— Откуда вы черпаете вдохновение?

— Его источником служит окружающий мир. Новая идея может родиться после просмотра интересного фильма или под впечатлением от работы современного художника. Вдохновляет и мода, в которой сегодня происходит так много интересного. Ну и, конечно, путешествия. В каждой стране встречаешь что-то необычное.

— Молодоженам обычно дарят много букетов. Как правильно сочетать цветы?

— Тропические цветы комбинируйте с тропическими, весенние с весенними, а внесезонные (например, розы и гвоздики) с внесезонными. В букете важна гармония.

— Какая упаковка сегодня наиболее современна?

— Эко-бумага. А если упаковка из пластика, то он непременно должен быть биоразлагающимся. Мы обязаны думать о будущем нашей планеты.

— Красота цветов зыбка. Они так быстро вянут. Как продлить жизнь цветам в букете?

— Перед тем, как поставить цветы в вазу, обрежьте острым ножом под углом их стебли и удалите листья на той его части, которая будет погружена в воду. К слову, чаще ее меняйте.

— Какие вазы для цветов сейчас в моде?

— Из цветного стекла, а также прозрачные, в которых мы можем наблюдать неидеальность стеблей. Также актуальны вазы, которые похожи на сделанные вручную.

Марк Франк: «Перед тем как поставить цветы в вазу, обрежьте острым ножом под углом их стебли и удалите листья на той его части, которая будет погружена в воду»

— Правда ли, что сейчас считается стильным декорировать интерьер сухоцветами?

— Это все больше становится тенденцией. Люди всячески стремятся привнести природу в свой дом. Растения делают его более уютным, а мы становимся в таком жилище более счастливыми.

— Вы когда-нибудь уже были в Киеве?

— Да. Мне очень понравилась столица Украины. В Киеве великолепная архитектура, гостеприимные доброжелательные люди, вкусная украинская кухня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новых трендах в свадебных тортах.

Фото из альбома Марка Франка

Фото в заголовке Bloemenweelde-Amsterdam

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