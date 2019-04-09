Происшествия

Мужчина провел за решеткой 47 лет и получил еще один срок за две бутылки коньяка

Арцизский районный суд (юг Одесской области) вынес приговор рецидивисту за кражу двух бутылок коньяка. Факт, казалось бы, обыденный — наказание за совершенное преступление. Однако весьма любопытен «бэкграунд» осужденного. Судим он 12 раз и почти 47 лет своей жизни провел в местах лишения свободы. Отбывал наказания за многочисленные кражи и разбои, хищение государственного или коллективного имущества, незаконное обращение с оружием, сокрытие преступления, хранение наркотиков, нарушение законодательства о защите растений и незаконное публичное употребление наркотиков.

В этот раз он попался на банальной краже коньяка. Сначала украл в магазине в Арцизе коньяк марки «Тигран» стоимостью 255 гривен. А затем, выпив его или продав, вернулся в тот же магазин и стащил коньяк «Шабо» за 190 гривен.

Суд признал мужчину виновным в краже, совершенной повторно, и приговорил к пяти годам лишения свободы. Кроме того, ему придется уплатить в пользу государства 2 860 гривен за процессуальные расходы.

Уступает «рекордсмену» житель города Раздельная (Одесская область). Тот провел за решеткой 14 из 36 прожитых им лет.

Как отмечают в региональном главке Нацполиции, этот рецидивист имеет явную слабость — тягу к парфюмерии. Например, он вынес из магазина в Раздельной флакон духов стоимостью 2 тысячи гривен. Потом пошел на рынок и украл у продавщицы сумку с восемью тысячами гривен. Но на этом не остановился, а снова вернулся в магазин, который уже обчистил, чтобы пополнить личные запасы туалетной воды. Однако тут воровская удача от него отвернулась — его задержали местные полицейские.

Причастность к правонарушениям данного гражданина была установлена благодаря записям камер видеонаблюдения. По факту совершения серии краж сотрудники Раздельянского отдела полиции открыли уголовное производство по статье «Кража» УК Украины.

Что ж, еще несколько лет в «стаж» отсидок.

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