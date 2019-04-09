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Новые сериалы для истинных любителей кино
Данные сериалы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре на протяжении месяца после выхода серии на экраны. Загружаются они непосредственно после выхода, поэтому киноманам рекомендуется успеть посмотреть сериал, пока он доступен.
По дороге с Норманом Ридусом, 3 сезон
Актер и байкер Норман Ридус на своем мотобайке ездит по разным континентам и городам, он проникается байкерской субкультурой с ее спецификой и выдающимися представителями. 50-летний актер имеет давнее увлечение — мотоциклы, о чем решил поделиться со зрителями в реалити-шоу. Путешествие началось в Америки, затем он объехал Европу, встречая по пути известных актеров и мотоциклистов. Третий сезон сериала https://www.ivi.ru/watch/po-doroge-s-normanom-ridusom/season3 доступен к просмотру.
Номер 309, 2 сезон
Продавец-флорист Лале отправляется на свидание вслепую по рекомендации мамы, где знакомится с перспективным и обеспеченным парнем Онуром. Она должна была встретиться с доктором, но в результате путаницы встретилась с богачом. Лале забеременела после близости с ним, в итоге он начинает ее использовать в борьбе за наследство умершего дедушки. Дедушка перед смертью составил завещание, согласно которому состояние достанется тому внуку, кто раньше женится и обзаведется ребенком.
Гений, 1 сезон
Сюжет сериала развивается в двух временных пространствах. В Берлине 20-х годов прошлого столетия живет Эйнштейн, который стал выдающимся ученым, но не смог выстроить отношения с женщинами. Затем в сериале показываются события 30-летней давности и рассказывается о еврейском школьнике, который плохо учится в школе. Он хочет найти свое истинное призвание, пытаясь прорваться через стену непонимания.
Саламандра, 2 сезон
Детектив полиции в бельгийском пригороде Пол Герарди занимается расследованиями сложных и запутанных преступлений. Ему поручили расследовать дело о тайной организации «Саламандра», участниками которой является элита государства. Однажды совершается вооруженное нападение на банк, вычищаются банковские ячейки элиты общества. В криминальном сериале предстоит узнать, какие тайны скрывали обеспеченные люди в своих ячейках.
Филармония, 1 сезон
Дирижер Хелен приезжает обратно из Нью-Йорка в Париж в качестве замены умершего дирижера Жоржа Бельво, чтобы сделать популярным здешний оркестр. В одном из составов она видит талантливую скрипачку Селену. Зрители могут посмотреть закулисье филармоний и классических концертов. Хелен — молодая женщина, и она понимает, что многие ей просто завидуют и пытаются выжить из оркестра. Она пытается возродить оркестр благодаря имеющимся талантам.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...