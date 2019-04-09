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В центре Киева около 50 домов остаются без горячей воды

Во вторник, 9 апреля, в Киеве из-за аварии временно пропала вода на улице Зодчих, 18а и 20 (Святошинский район). А в центре столицы из-за повреждения в теплокамере по улице Шелковичной, 17, которое произошло 8 апреля, сроки выполнения ремонта оборудования продлили до 10 апреля. После этого восстановят услуги по горячему водообеспечению 48 домов (из них 28 жилых, одно медучреждение, три детсада, две школы и 14 ведомственных здания). Пока горячая вода отсутствует на улицах Шелковичной, Лютеранской, П. Орлика, Богомольца, 6.

Справиться о сроках устранения последствий аварий можно по телефону диспетчерской службы «Киевводоканала» — 15−81, (044) 200−73−01, а также 15−57.

Также в водоканале предупреждают о профилактических работах.

График отключения холодной воды:

9 апреля

до 21:00 на бульваре Шамо, 2/7, 6, 12, 16, 29 улице Энтузиастов, 6, 7/1, 7/2, 9 В, 9/1 (Днепровский район);

на бульваре Шамо, 2/7, 6, 12, 16, 29 улице Энтузиастов, 6, 7/1, 7/2, 9 В, 9/1 (Днепровский район); до 6:00 10 апреля — на проспекте С. Бандеры, 2 т (Оболонский район);

10 апреля

с 8:30 до 23:00 — на улицах Татарской, 20, Печенеговской, 32, 32а, 35/43, Подгорной, 7/36, 7/36а, 28;

11 апреля

с 18:00 до 8:00 12 апреля — на улицах Тургеневской, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 17/14, 18, 20, Бульварно-Кудрявской, 38, 40, 42, 43, 45, 49, О. Гончара, 67, 71, 75, 79, 80/3, 82, 84, 86а, 88а, 88б, 90, 96, Дмитриевской, 2 (Шевченковский район);

16 апреля

с 9:00 до 21:00 — на бульваре Шамо, 14 (Днепровский район).

В «Киевводоканале» приносят извинения за неудобства и напоминают о необходимости запастись водой. Как сообщила пресс-служба водоканала, за услуги водоснабжения рассчитались только 62 процента получателей монетизированной субсидии. В «Киевводоканале» обращают внимание на то, что в случае неуплаты за предоставляемые услуги в течение двух месяцев департамент социальной политики горгосадминистрациии прекращает предоставление субсидии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у части украинцев отберут субсидии уже в мае. Кого это коснется, читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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