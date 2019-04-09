Украина

В Виннице разоблачили схему легализации в Украине боевиков с Донбасса

СБУ разоблачила преступную схему по легализации в Украине террористов «ДНР» и «ЛНР». В схеме были задействованы должностные лица Государственной миграционной службы. С их помощью боевикам оформлялись действительные украинские паспорта, вклеивались обязательные фотографии. Таким образом паспорт оставался валидным, и его обладатель мог беспрепятственно попадать на мирную территорию Украины.

Как полагают в СБУ, с обновленным действующим украинским паспортом боевики не только могли легализироваться в Украине, но и вести на мирной территории разведывательную, террористическую и подрывную деятельность.

Одного из организаторов незаконной схемы задержали в Виннице, куда он прибыл по личным делам. А по месту жительства и работы работников миграционной службы проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство о содействии террористам (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины). В деле должны появиться новые подозреваемые и задержанные.

Напомним, ранее пограничники заметили опасную тенденцию: боевики с оккупированных территорий бегут в мирную часть Украины. Также была раскрыта схема легализации в Украине граждан России, воевавших на Донбассе и в Сирии.

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