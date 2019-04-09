Политика

«Нужно не обсуждать, а принять закон об импичменте до второго тура», — Деревянко

9 апреля во время брифинга в парламенте народный депутат, лидер партии «Воля» Юрий Деревянко напомнил о важности принятия закона об импичменте до второго тура президентских выборов.

«Миллионы украинцев хотят, чтобы следующий президент был подотчетен и подконтролен украинскому народу», — убежден нардеп.

По словам Деревянко, еще в 2014 году было подписано коалиционное соглашение, в котором было указано, что в первом квартале 2015 года будет внесен как неотложный законопроект «О президенте Украины и прекращении его полномочий».

Политик добавил, что президент Порошенко отреагировал на его обращение и высказался о необходимости закона об импичменте, предложив создать рабочую группу.

«Законопроект об импичменте внесен еще 31 октября 2017-го, он готов к рассмотрению. Его надо рассматривать и голосовать, а не создавать рабочие группы», — считает Деревянко.

По мнению политика, этот законопроект должен быть рассмотрен на этой пленарной неделе, которая является последней перед вторым туром выборов.

Деревянко внес предложение об инициировании через фракцию БПП внесения изменений в календарный план, чтобы следующая неделя также была сессионной, или предложил провести внеочередное заседание.

«Чтобы украинцы увидели, что кандидаты в президенты имеют достоинство… Мы хотим, чтобы это не было предметом очередных анализов. Мы хотим, чтобы этот закон в конце концов был принят», — заявил Деревянко.

Напомним, Деревянко предложил Порошенко и Зеленскому инициировать принятие закона об импичменте.

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