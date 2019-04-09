Политика

Без ножей, рогаток и взрывчатки: озвучены требования к зрителям дебатов на НСК «Олимпийский»

В полиции уже начали подготовку к проведению дебатов на НСК «Олимпийский» между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Ни точными, ни приблизительными данными о потенциальном числе зрителей полиция не располагает, а потому решила отталкиваться от максимально возможного — 70 тыс. человек. Именно на такое количество посетителей рассчитан стадион.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко рассказал, что на стадион не будут допускаться пьяные зрители, а также те, кто потенциально способен спровоцировать конфликт.

«Мы призываем не употреблять алкоголь или употреблять его умеренно, своим поведением не провоцировать конфликтные ситуации», — заявил Шевченко в эфире 112 Украина.

Также представитель МВД рассказал, какие предметы будут запрещены к проносу на стадион. «Не берите с собой вещи, которые могут быть использованы как оружие, а также непосредственно оружие, даже если оно у вас легальное, не берите газовые баллончики, ножи перочинные или большие, рогатки… Не берите опасные смеси, взрывчатку, дымовые шашки», — призвал Шевченко.

Напомним, дебаты кандидатов в президенты на стадионе могут состояться в два тура — 14 и 19 апреля. В интернете уже торгуют поддельными билетами на событие.

Все новости о выборах, дебатах кандидатов, положениях программы в проекте «Выборы президента Украины: результаты первого тура и прогнозы на второй (фото, видео)».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter