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Политика

Без ножей, рогаток и взрывчатки: озвучены требования к зрителям дебатов на НСК «Олимпийский»

18:18 9 апреля 2019 9
стадион
Инф. «ФАКТОВ»

В полиции уже начали подготовку к проведению дебатов на НСК «Олимпийский» между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Ни точными, ни приблизительными данными о потенциальном числе зрителей полиция не располагает, а потому решила отталкиваться от максимально возможного — 70 тыс. человек. Именно на такое количество посетителей рассчитан стадион.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко рассказал, что на стадион не будут допускаться пьяные зрители, а также те, кто потенциально способен спровоцировать конфликт.

«Мы призываем не употреблять алкоголь или употреблять его умеренно, своим поведением не провоцировать конфликтные ситуации», — заявил Шевченко в эфире 112 Украина.

Также представитель МВД рассказал, какие предметы будут запрещены к проносу на стадион. «Не берите с собой вещи, которые могут быть использованы как оружие, а также непосредственно оружие, даже если оно у вас легальное, не берите газовые баллончики, ножи перочинные или большие, рогатки… Не берите опасные смеси, взрывчатку, дымовые шашки», — призвал Шевченко.

Напомним, дебаты кандидатов в президенты на стадионе могут состояться в два тура — 14 и 19 апреля. В интернете уже торгуют поддельными билетами на событие.

Все новости о выборах, дебатах кандидатов, положениях программы в проекте «Выборы президента Украины: результаты первого тура и прогнозы на второй (фото, видео)».

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