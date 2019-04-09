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Медведчук заявил, что главари "ДНР"-"ЛНР" согласны на возвращение Донбасса в Украину, но назвал условие
Оппозиционный политик и кум российского президента Виктор Медведчук уверен, что оккупированные территории Донбасса могут вернуться в состав Украины, но для этого нужно наделить их статусом автономии и пообщать экономические вливания в регион.
Медведчук утверждает, что план, предполагающий новые автономные образования, уже «предварительно поддержали в Донецке, Луганске и Москве». Об этом политик заявил в эфире 112 Украина.
Также Медведчук настаивает, что для восстановления территорий нужна свободная экономическая зона и перенаправление туда международной европейской финансовой помощи и помощи из РФ.
Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты единодушны: с «ДНР"и «ЛНР» разговаривать, в том числе и обсуждать будущее Донбасса, нет смысла, поскольку все решается в Кремле.
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