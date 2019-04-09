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Спорт

Футболист сборной Украины Марлос перенес операцию (фото)

22:38 9 апреля 2019 68
Марлос
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист «Шахтера» и сборной Украины Марлос на своей странице в Instagram сообщил, что ему сделали операцию — 9 апреля в Барселоне.

«К сожалению, пришлось сделать операцию на приводящей мышце бедра, кстати, очень успешную. Я играл 8 месяцев с очень сильной болью. Я не мог играть и тренироваться на 100%, поэтому пришлось согласиться на операцию.

Только близкие люди знали о боли и огорчении, которое у меня было из-за невозможности помочь партнерам на поле так, как умею. Но обещаю, что вернусь сильнее, чтобы помочь «Шахтеру» достичь всех целей.

Надеюсь на скорое возвращение на поле, чтобы заниматься тем, что люблю больше всего", — написал Марлос.

Как сообщает официальный сайт ФК «Шахтер», уже в эту пятницу (12 апреля) Марлос вернется в Киев. Восстановление, по предварительным оценкам, займет шесть недель.

Напомню, что в текущем сезоне Марлос провел 23 матча, забил 10 мячей и сделал три результативные передачи. В кубковом поединке с «Динамо» уроженец Бразилии был заменен после первого тайма.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразилец из «Шахтера» Марлос получил украинский паспорт.

Фото ФК «Шахтер», Instagram

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