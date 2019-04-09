Спорт

Во вторник, 9 апреля, на знаменитой арене «Энфилд Роуд» был сыгран первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором английский «Ливерпуль» обыграл португальский «Порту» — 2:0 (Кейта, 5, Фирмино, 26).

Судьба встречи, в которой хозяева поля из-за дисквалификации не могли рассчитывать на Хендерсона, а португальцы по той же причине — на Пепе и Эрруру, во многом была определена еще в первом тайме. Уже в дебюте Наби Кейта забил свой дебютный мяч в текущей Лиге чемпионов, а на 26-й минуте Фирмино удвоил преимущество «Ливерпуля». После перерыва команда Клоппа пыталась первым делом сохранить перевес в счете, а по возможности довести дело до разгрома. «Порту», в свою очередь, делал все возможное, чтобы, как в 1/8 финала в поединке с «Ромой», забить гол на выезде. В итоге — остались при своих.

1:0 Кейта (5-я мин.)

2:0 Фирмино (26-я мин.)

Кстати, как сообщает Opta, бразилец Фирмино довел число результативных действий в последних двух розыгрышах Лиги чемпионов (2017/2018 и 2018/2019) до 20. Лучше показатели в ЛЧ за этот отрезок лишь у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который восстановился после травмы и готов сыграть 10 апреля против «Аякса», — 24 (у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси — 19).

Более того, победа англичан стала для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 400-й в карьере. 111 из них немец одержал во главе «Ливерпуля», 180 — в качестве главного тренера дортмундской «Боруссии», 109 — возглавляя «Майнц».

Следует отметить, что «Порту» не выиграл ни одного из 19 матчей, проведенных в Англии.

Ответный поединок команд Сержиу Консейсау и Юргена Клоппа состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту (победитель этой пары сыграет в полуфинале с сильнейшим в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны»).

Напомню, что в прошлом сезоне соперники встречались друг с другом на стадии 1/8 финала, и тогда «Ливерпуль» решил все свои вопросы уже после первого матча, разгромив соперника в Португалии — 5:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона».

Фото Twitter ФК «Ливерпуль»



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