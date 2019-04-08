10 апреля 2019

Однажды, много лет назад, читая исторические записки о походах Чингисхана, я споткнулся на одном эпизоде, который долго потом никак не шёл у меня из головы. В небольшой стране, только что покорённой армией великого завоевателя, обратилась к нему горько проливавшая слезы женщина и попросила освободить захваченных в плен родных ей людей. Когда на глаза убитой горем просительницы вывели изможденных мужа, брата и сына и Чингисхан великодушно позволил ей выбрать только одного из них, женщина неожиданно для всех попросила освободить её брата.

- Почему брата? — удивленно вскинул брови великий хан.

Ответ женщины привёл его в смятение:

- Мужа я смогу ещё найти. Сына я смогу ещё родить. А вот брата мне не сможет уже дать никто…

Потрясённый её словами, повелитель освободил всех троих.

Судьба так распорядилась, что моих многочисленных родных сестёр и братьев судьба рассеяла по всему миру. Вынужденные с самого детства выбираться из кромешной бедности, каждый в одиночку бросился решать свои проблемы. В разных странах. В разных условиях. По-разному. По-своему. Как получится… У каждого и получилось по-разному. И переделать это теперь не дано никому. Да и нужно ли переделывать?..

Вот почему своим детям мне хочется передать главное — сестры и братья это не просто родная кровь, не просто ещё одни близкие родственники, с которыми можно периодически созваниваться и изредка встречаться за праздничным столом. Сестры и братья — это редкое счастье, дающееся Богом далеко не каждому человеку, это щедрый подарок судьбы, к которому и относиться следует как к подарку, лелея его и оберегая. Сестры и братья — это частичка твоей души, даже не распорядившись которой, ты всегда ощущаешь свою защищенность от бед и испытаний, от уныния и безнадежности. Заставить понимать это невозможно. А вот научить это чувствовать мне кажется вполне реальным…

Сегодня в мире отмечается Международный день сестёр и братьев. Учреждённый 20 лет назад в Соединенных Штатах по инициативе Клаудии Эварт, которая в детстве потеряла родных брата и сестру, он отмечается в разных странах по-своему. В Америке, например, это повод для встреч за семейным столом или в кафе, чтобы лишний раз воспользоваться возможностью пообщаться с самыми близкими людьми. В Индии это вообще сопровождается целым ритуалом, в ходе которого сестра повязывает брату на запястье священный шнурок, призванный оберегать его от злых сил, а от брата получает в ответ подарок и обещание всегда оставаться её защитой и опорой… Но главное ведь даже отнюдь не в форме проведения этого праздника. А в сути его — относиться к своим сёстрам и братьям следует как к дару Божию, как к чуду, оберегать и хранить которое — редкая награда.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.