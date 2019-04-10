Происшествия

На Оболони в Киеве мужчина приставал к малолетним детям: его задержали прохожие

В Киеве задержан мужчина за развратные действия против двух малолетних детей. Злоумышленника поймали на месте преступления и удерживали до прибытия полиции.

Инцидент случился в Оболонском районе столицы 7 апреля, около шести часов вечера. Мужчина развлекался в кафе на набережной, а дети играли на территории рядом с кафе. Заметив, что гражданин проявляет интерес сексуального характера по отношению к малолетним, находившиеся рядом взрослые вызвали полицию.

Как сообщает прокуратура Киева, развратник оказался 30-летним уроженцем Черниговской области. Ему грозит арест, а затем суд. Статья 156 Уголовного кодекса, которую вменяют в вину злоумышленнику, предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Николаеве задержали рецидивиста, который искал малолетних жертв для сексуальных услуг, а в Харькове педофила вычислили и поймали местные жители.

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