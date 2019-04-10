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В России объяснили, почему Путин не сможет передать власть преемнику
В Кремле уничтожены возможности для передачи власти от Владимира Путина гипотетическому преемнику. Хозяин Кремля может смениться только после масштабной перегруппировки сил. Об этом заявил российский политолог Глеб Павловский, оценивая политические тренды в России.
«Передача власти преемнику невозможна — кремлевский двор стянул массу полномочий, которыми не может реально распоряжаться. Их нельзя передать, — заявил Павловский в интервью Republic. — Нет механизма, который бы наделил кого-то, кто будет после Путина, такими же полномочиями. Получается, что перегруппировка во власти неизбежна».
Впрочем, Павловский признает, что пока рассуждения о предстоящих трансформациях в России — вопрос слишком теоретический. «В данный момент Путин ментально находится в дальней зарубежной командировке, откуда ему трудно вернуться обратно. Он должен потерпеть крупную неудачу, чтобы вернуться к делам России. И боюсь, что сам этой проблемы не осознает — возможно, ему все видится наоборот, что он преуспевает, а телевидение не умеет это показать», — полагает политолог.
Напомним, российский публицист Леонид Радзиховский ранее прогнозировал, что Путин по примеру Ельцина через пять лет покинет свой пост, назначив преемника. В то же время российский социолог Игорь Эйдман убежден, что Путин скорее назначит правителя-марионетку, а сам будет управлять из-за кулис.
Фото detaly.co.il
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