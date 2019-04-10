Играющего Папу Римского Джуда Лоу засняли на пляже в крайне обтягивающих плавках (фото)

Шоу-бизнес

В сети появились фотографии Джуда Лоу, сделанные на пляже близ итальянского города Венеция во время съемок сцен для телесериала «Новый Папа». В нем 46-летний британский актер играет американского кардинала Ленни Белардо, который стал Папой Римским Пием XIII — одним из самых молодых понтификов в истории, а также первым удостоенным этой чести американцем.

Джуд, одетый в крайне обтягивающие белые плавки, демонстрирует отличную фигуру, и, как отметили пользователи соцсетей, больше похож на Джеймса Бонда, чем на священника. Как отмечает Daily Mail, купальный наряд Лоу «практически не оставляет никакого простора для воображения».

Во время одной из сцен Джуд по сюжету проходит мимо перебрасывающихся волейбольными мячами девушек в купальниках. В другой — купается в море, окруженный кинокамерами и персоналом съемочной группы. А также прогуливается в компании одетой в бикини партнерши — французской актрисы Людивин Санье. В одной из сцен в море входит также группа нудистов из массовки.

При этом заметно, что погода стоит не такая уж теплая: персонал одет в куртки, да и сам актер в перерывах между съемками набрасывает пальто.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джуд Лоу, известный по фильмам «Холодная Гора», «Шерлок Холмс», «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда», собрался жениться.

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