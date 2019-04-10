Продолжит ли падать курс доллара: эксперты дали прогноз

Деньги

Гривня продолжает уверенно укрепляться. С начала апреля курс доллара заметно опустился и даже пробил психологический рубеж в 27 гривен. А на 10 апреля Нацбанк установил соотношение доллара к гривне на уровне 26,696 грн. То есть за последние семь дней валюта США в официальном курсе утратила 28 копеек. А с начала года гривня укрепилась на 1 грн 34 коп.

— На минувшей прошлой неделе, с 3 по 9 апреля, доллар просел во всех сегментах валютного рынка на 1−2 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс снизился с 27,19 грн до 26,64 грн за доллар (минус 2 процента). Курс спроса-предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», опустился с 27,18—27,22 грн до 26,72—26,76 (минус 1,7 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках изменились с 26,92—27,22 грн до 26,65—26,93 грн (минус 1,1 процента). Характерно, что доллар продолжает умеренное снижение к гривне с 1 апреля как на наличном рынке, так и на межбанке. Но не стоит напрямую связывать укрепление гривни с итогами первого тура выборов. Оно имеет не политическую, а самую обычную рыночную природу: предложение валюты временно превышает спрос. Когда это соотношение изменится (а это неизбежно случится), маятник качнется в другую сторону. Говоря о связи укрепления гривни и выборов, уместно вспомнить пословицу: после этого — не значит вследствие этого. Тем не менее на ближайшую неделю мы ожидаем снижения стоимости валюты США: на межбанке доллар может торговаться у отметки 26,5 грн, а наличный доллар в банках — 26,4−26,6 грн.

— Во вторник, 9 апреля, на межбанке торги неожиданно развернулись в сторону роста доллара: плюс 5 копеек — сразу до 26,71−26,73 грн, — рассказал начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Нацбанк рано вышел на торги и своими активными покупками взвинтил курс для иностранцев, которые хотят дороже обменять валюту на гривню, необходимую для приобретения облигаций Минфина. Но 10 апреля, скорее всего, торги на межбанке будут проходить в рамках 26,65−26,72 грн. Если нерезиденты продолжат активные продажи доллара, то гривня может еще укрепиться.

На наличном рынке, в кассах и обменниках, можно наблюдать стабилизацию ценников и сужение курсового диапазона. Во вторник, 9 апреля, средний курс продажи доллара составлял 26,90−26,95 грн. Минимальный при этом достиг отметки 26,62 грн за доллар, а максимальный — 27,03 грн.

Курс евро практически не изменился за последние семь дней. На 10 апреля Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 30,10 грн. То есть с прошлого вторника евро по отношению к гривне подешевел на 10 копеек. Финансисты отмечают, что и на мировых биржах курс европейской валюты понемногу снижается. По данным «Альпари», в Европе на биржах соотношение доллара к евро колеблется вблизи значения 1,221—1,231 доллара за евро (плюс 0,2 процента за неделю).

В столичных обменных пунктах 9 и 10 апреля евро покупали по 30,10−30,12 грн, а продавали по 30,17—30,22 грн.

Напомним, что ранее эксперты давали прогноз, каким будет курс доллара перед вторым туром президентских выборов.

«ФАКТЫ» также сообщали, что после нескольких недель постепенного снижения курс доллара рухнул.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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