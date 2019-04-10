Известная телеведущая крестила сына Светланы Тарабаровой (фото)

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Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно представила новый клип «Мені казково», поделилась с поклонниками радостной новостью. Они с мужем, продюсером Алексеем Бондарем крестили своего первенца — сына Ивана, который появился на свет в сентябре прошлого года. Счастливые родители были немногословными. Светлана показала в Instagram лишь одно фото, на котором видно только ручку малыша. Его на руках держит крестный, а мальчик держит за палец своего отца.

«Сегодня был действительно светлый, наполненный любовью день. Таинство Крещения нашего маленького сыночка. Спасибо всем, кто был рядом. Наша семья стала еще больше», — написала Светлана под фото.

А породнилась она с известной телеведущей Соломией Витвицкой, которая стала крестной мамой Ивана. Она показала несколько снимком с церемонии Крещения в церкви Николая Набережного, а также фото из ресторана, где компания отмечала событие.

«Новоиспеченные кумоньки со Светланой Тарабаровой. Пока сладенький Иван с ямочками на щечках дремлет после крестин», — написала Витвицкая под фото.

Еще одно фото опубликовал в сети друг семьи, бывший боец АТО, известный как Титановый Джексон, Евгений Терехов. Он показал совместное фото с родителями Ивана — Светланой и Алексеем. Очевидно, Терехов стал крестным мальчика.

«Крестины Ивана. На одного крещеного козака больше в нашей стране. С родителями этого богатыря. Спасибо друзья, что вы есть», — написал Терехов под совместным фото. Лицо мальчика его родные не показывают.

Напомним, Светлана Тарабарова впервые стала мамой в сентябре прошлого года. Уже через две недели после родов она вернулась в форму и отправилась на гастроли.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что известная актриса Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину в сериале «Счастливы вместе», стала многодетной матерью.

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