Света Букина из «Счастливы вместе» стала многодетной матерью (фото)

Шоу-бизнес

Звезда популярного сериала «Счастливы вместе» актриса Дарья Сагалова стала многодетной матерью. 1 апреля она родила третьего ребенка. Эта новость стала неожиданностью не только для ее поклонников, но и друзей. Ведь Даша до последнего скрывала свою беременность. А о пополнении в семье сообщила только после выписки из роддома. Как и прежде, Сагалова не афиширует линую жизнь, не стала сообщать пол и имя ребенка. В сети она лишь показала пяточки новорожденного малыша.

«Друзья! Сейчас для очень многих будет очень неожиданная новость!1 апреля 2019 года в нашей жизни произошло чудо! К нам, наконец, долетел наш ангел, наш долгожданный пирожок испекся! Мы бесконечно счастливы! Вселенная, я люблю тебя! Я самая счастливая многодетная мать на свете! У нас все хорошо… Мы уже давно дома, обживаемся, налаживаем режим…», — написала 33-летняя Даша в Instagram.

Напомним, в 2011 году Дарья вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова. В том же году у них родилась дочка Елизавета. А спустя еще четыре года — дочь Стефания. После того, как Дарья сыграла роль легкомысленной блондинки Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», актриса погрузилась в семейную жизнь и посвятила себя воспитанию детей, играла в театре. Несколько лет назад ради роли в сериале «Улетный экипаж» ей пришлось оставить детей бабушкам.

«Когда рабочий день заканчивался, у меня внутри аж все ныло от того, как хотелось домой. Настолько я привыкла, что Лизуня и Степашка со мной везде, как хвосты. Они — главное для меня, а что будет дальше с профессией — все равно», — говорила Дарья.

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