Разбился самый дорогой истребитель в мире (фото)

Мир

В среду, 10 апреля, министр обороны Японии Такеши Ивайя сообщил о гибели новейшего истребителя F-35. Обломки самолета обнаружили спустя сутки, после того как он пропал с экранов радаров. Связь с истребителем оборвалась через 30 минут после его вылета с авиабазы Мисава на северо-востоке Японии. В этот момент самолет находился над Тихим океаном в 135 километрах от побережья префектуры Аомори. Судьба пилота пока не известна. Ведутся поиски.

Японский министр заявил, что летчик успел передать сообщение об экстренном завершении миссии. Пока пилот числится пропавшим без вести.

F-35 — самый современный и самый дорогой истребитель в мире. Его разработала американская компания Lockheed Martin. Проект стал самым масштабным и дорогостоящим в истории мировой военной авиации. Стоимость одного самолета составляет не менее 90 миллионов долларов. Главной особенностью F-35 считается его универсальность. Истребитель можно использовать в ВВС, в морской пехоте и на авианосцах. При этом технология «стелс» позволяет самолету проникать на территорию противника незамеченным для наземных радаров.

Lockheed Martin планирует продать на мировом рынке не менее 3 000 таких истребителей. Программа рассчитана на 30−40 лет.

Первый F-35 был выпущен в 2006 году. В сентябре 2018 года истребитель этой модели разбился в американском штате Южная Каролина. Это была катастрофа F-35. По иронии судьбы именно в день гибели истребителя Пентагон объявил о подписании контракта с Lockheed Martin на покупку 141 самолета этой модели.

Уже получили новенькие F-35 ВВС Израиля. Они впервые применили самолет в боевой операции. Это произошло в мае прошлого года в Сирии.

Министр обороны Японии отдал приказ временно приостановить полеты F-35 до установления причин катастрофы. На базе Мисава находятся 12 таких истребителей. Япония закупила их на смену устаревшим F-4. Интересно, что собирают F-35 на предприятии японской компании Mitsubishi Heavy Industries по контракту с Lockheed Martin.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о приостановке использования по всему миру новейших пассажирских лайнеров Being 737 Max. Решение было принято после авиакатастрофы в Эфиопии, которая унесла жизни 157 человек.

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