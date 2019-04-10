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Москву начинает прижимать: в Украине объяснили финт Кремля с возвращением "ДНР"-"ЛНР" Украине
Планы по возвращению оккупированных Донецка и Луганска в состав Украины — это попытка Москвы сохранить контроль над «анклавами», а финансирование переложить на украинский бюджет. Что скрывается за грубой схемой, озвучил политолог Кирилл Сазонов в своем блоге.
«Согласитесь, есть ощущение, что нас собираются где-то „кинуть“… Сохраняя фактический контроль над ОРДЛО, РФ снимает со своего бюджета груз финансирования этого недоразумения. И даже лучше — взваливает эту задачу на украинскую экономику», — отмечает политолог.
В схеме, предложенной Кремлем, Сазонов видит и другие риски. Во-первых, провернуть манипуляцию россияне пытаются до парламентских выборов в Украине, чтобы успеть протолкнуть своих представителей в Верховную Раду. Кроме того, такая спецоперация позволит Москве вновь поднять в Европе вопрос о снятии санкций.
«От такого плана Украина не выигрывает ничего. Только теряет. Мы получаем мощный российский анклав на Востоке, но на куда более комфортных для них условиях — после амнистии, с автономией и правом избирать своих делегатов в Верховную Раду… Да, и весь этот праздник жизни разграбленного и разоренного россиянами региона будет за наш счет», — объясняет политэксперт.
Со своей стороны, Сазонов предлагает не форсировать острый вопрос ОРДЛО, раз уж Москву явно начинает «прижимать». «Приходите позже, мы не спешим. Все нормально — рано или поздно цена оккупации станет для них неподъемной, тогда и обсудим», — предлагает он.
Напомним, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко крайне резко высказалась по поводу продвигаемых Кремлем месседжей о возвращении Донбасса. По словам Геращенко, оккупированные территории неизбежно вернутся в состав Украины, но не на условиях Москвы.
Фото rada5.com
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!