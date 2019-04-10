Происшествия

Под Львовом от отравления угарным газом погиб четырехлетний мальчик

Вечером 9 апреля в Городокское районное отделение полиции Львовской области поступила информация о том, что в доме, расположенном на улице Авиационной, хозяева продолжительное время не открывают двери, однако в помещении постоянно включен свет.

- По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. В доме правоохранители обнаружили тело четырехлетнего мальчика и находившуюся без сознания его 30-летнюю мать. Женщина была доставлена в реанимационное отделение местной больницы с диагнозом «отравление неизвестным веществом, предположительно, угарным газом». Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом из-за вероятной неисправности вентиляции, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай», ведется следствие.

По информации департамента гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, трагедия произошла в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Двери пришлось взламывать спасателям. Квартира была оборудована газовым котлом иностранного производства. Аварийная бригада «Львовгаза» при проверке обнаружила отсутствие тяги в дымоходе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница Оксана Бондарук. Трагедия произошла в помещении многоэтажного дома, которое оборудовали как студию искусств.

«ФАКТЫ» также писали, что в январе от отравления угарным газом во Львове погибла супружеская пара.

А в Херсонской области произошла трагедия в многодетной семье: двое детей из восьми задохнулись в дыму при пожаре в частном доме.

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