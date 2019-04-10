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Украинский боец дебютирует в UFC
24-летний боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Спивак подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом — UFC.
За девять боев, проведенных в WWFC, украинец по прозвищу «Полярный медведь» не потерпел ни одного поражения (четыре поединка завершились для соперников нокаутами) и завоевал чемпионский пояс. В своем последнем бою Спивак во второй раз защитил свой титул, одержав в киевском Дворце спорта досрочную победу в первом раунде над американцем Тони Лопесом.
Свой дебютный поединок в UFC украинский гренадер (рост Сергея — 190 см, боец выступает в тяжелой весовой категории — до 120 кг) проведет 4 мая, когда в рамках UFC Fight Night 150, который пройдет в Онтарио (Канада), сразится с американцем Уолтом Харрисом. Примечательно, что Харрис в своем последнем поединке 29 декабря минувшего года победил белоруса Андрея Орловского, но после боя провалил допинг-тест и был отстранен Атлетической комиссией Калифорнии на четыре месяца, заплатив штраф четыре тысячи долларов. Получается, встреча со Спиваком станет для Уолта первой после завершения срока дисквалификации.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского бойца UFC дисквалифицировали пожизненно.
Фото Best People Club
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