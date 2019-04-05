Российского бойца UFC дисквалифицировали пожизненно (фото)

Спорт

32-летний боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Магомедов из России был пожизненно дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) после того, как спортсмен отказался сдавать анализы на запрещенные препараты.

Отметим, что россиянин дважды попадался на употреблении допинга — 17 сентября 2016 года боец был отстранен на два года из-за найденного в организме селективного модулятора андрогеновых рецепторов остарина, а в октябре 2018-го в анализах Магомедова нашли следы нескольких метаболитов, метилтестостерона и станозолола.

Примечательно, что это первый подобный случай в истории ММА, когда бойца пожизненно дисквалифицируют. При этом запрет на проведение боев распространяется только на выступления в США — россиянин будет иметь возможность продолжать выступать в любом другом мировом промоушене.

Отреагировал на новость о дисквалификации и ирландец Конор Макгрегор. «Очередной дагестанец уличен в употреблении допинга. Двое из трех на это фото пойманы на допинге. Отличная работа, UFC. Единственным пороком, который не может быть прощен, является лицемерие», — написал боец, передумавший завершать свою карьеру, на своей странице в Twitter, прикрепив фото, на котором Руслан сфотографировался с Хабибом Нурмагомедовым.

Добавим, что Магомедов провел в ММА 15 поединков, в которых одержал 14 побед, из них три последних — в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у известного бойца ММА проблемы с психикой.

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