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В Польше подтвердили, что причиной Смоленской катастрофы стал взрыв на борту самолета Качиньского

Последние исследования Смоленской катастрофы, в которой погибла официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским в апреле 2010 года, доказывают, что что пассажиры и члены правительственного экипажа самолета ТУ-154 M погибли в результате взрыва, а не из-за столкновения с березой. Такой вывод сделала подкомиссия по повторному расследованию трагедии, которую возглавлял Антони Мацеревич.

По его словам, технический отчет прошлого года стал поворотным моментом в определении причин аварии.

«Переломным оказался технический рапорт с прошлого года, в котором на основании изучения разброса тел и обломков самолета было сформулировано предположение, что самолет был уничтожен взрывом в воздухе. Результаты лабораторных исследований в Великобритании только подтверждают то, что нам известно с 2012 года», — цитирует Мацеревича «Радио Польша».

Он добавил, что на обломках президентского самолета были обнаружены следы взрывчатки. Подкомиссия проанализировала исследования, проведенные в 2013 году Центральной судебно-медицинской лабораторией, и подтвердила наличие следов взрывчатых веществ на 107 из 215 отобранных проб. Эти исследования в 2019 году были подтверждены результатами лабораторных испытаний, проведенных в Минобороны Великобритании.

Напомним, ровно 9 лет назад, 10 апреля 2010 года, в катастрофе польского президентского самолета ТУ-154М под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский. Делегация летела в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты решили посадить авиалайнер. Самолет не дотянул несколько метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Россия до сих пор не отдала Польше обломки самолета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы единогласно поддержал резолюцию о том, что Россия должна вернуть Польше обломки самолета Ту-154.

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