Украина

Украина ввела новые санкции против России: кого это коснется

Украина значительно расширила «черный список» товаров, запрещенных к ввозу из России. Под эмбарго попали товары химической промышленности, оборудование для железнодорожного транспорта, а также стеклянная тара. Ограничения вступят в силу через 10 дней.

Дополнения в список товаров, запрещенных для импорта, были утверждены на заседании Кабинета министров 10 апреля. Как сообщает РБК-Украина, запрет распространен на ввоз формалина и карбамидо-формальдегидного концентрата. Из транспортного оборудования под эмбарго попали пружины для грузовых вагонов, электроаппаратура.

Также был закрыт ввоз стеклянной тары: бутылок из бесцветного и цветного стекла, стеклянных емкостей для продуктов и напитков, банок для консервирования.

Напомним, ранее в Украине был опубликован список товаров, продукции, комплектующих из России, без которых Украина не может обойтись.

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