- 13:06 Пленным украинским морякам в России провели экспертизу
- 13:04 79-летний Эммануил Виторган снова готовится стать отцом
- 12:58 Радиация со дна Припяти поплывет к Киеву? Чем опасен водный путь из Балтийского моря в Черное
- 12:47 Украина ввела новые санкции против России: кого это коснется
- 12:46 В Польше подтвердили, что причиной Смоленской катастрофы стал взрыв на борту самолета Качиньского
- 12:32 Почти два миллиарда: в Украине назвали сумму субсидий пенсионерам, выплаченных через почту
- 12:26 Украинский боец дебютирует в UFC
- 12:20 На "Олимпийском" назвали даты, когда Порошенко и Зеленский хотят прийти на дебаты
- 12:20 Свадебные фотографы назвали верные признаки неминуемого развода новобрачных
- 12:03 Под Львовом от отравления угарным газом погиб четырехлетний мальчик
Украина ввела новые санкции против России: кого это коснется
Украина значительно расширила «черный список» товаров, запрещенных к ввозу из России. Под эмбарго попали товары химической промышленности, оборудование для железнодорожного транспорта, а также стеклянная тара. Ограничения вступят в силу через 10 дней.
Дополнения в список товаров, запрещенных для импорта, были утверждены на заседании Кабинета министров 10 апреля. Как сообщает РБК-Украина, запрет распространен на ввоз формалина и карбамидо-формальдегидного концентрата. Из транспортного оборудования под эмбарго попали пружины для грузовых вагонов, электроаппаратура.
Также был закрыт ввоз стеклянной тары: бутылок из бесцветного и цветного стекла, стеклянных емкостей для продуктов и напитков, банок для консервирования.
Напомним, ранее в Украине был опубликован список товаров, продукции, комплектующих из России, без которых Украина не может обойтись.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»