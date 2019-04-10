Мир

Проживающая в Великобритании 26-летняя модель Instagram, блогерша и мажорка Дарья Радионова (британские СМИ называют ее россиянкой, но на самом деле она является уроженкой Молдавии) представила в Лондоне автомобиль Lamborghini Aventador, который она украсила двумя миллионами кристаллов Swarovski (Сваровски). Машина, оснащенная номером «DAR IIA», привлекла толпу уличных зевак. Ее тюнингом занималась фирма Cars In Cloaks.

Издание Daily Mail оценивает автомобиль Дарьи в сумму, превышающую 350 тысяч долларов — это без стоимости кристаллов и работы по их прикреплению.

«У меня нет слов, чтобы описать, насколько она блестящая. Вчера мы остановили Лондон!», — написала Радионова в Instagram.

Не все пользователи соцсетей остались довольны этим проявлением роскоши. «Думаю, это многое говорит о нашем обществе, когда мы собираемся вместе отпраздновать столь экстравагантную трату денег, которые могли бы накормить целую деревню в течение года». — написал один из комментаторов. «Это такой стыд, что люди не могут собраться вместе и Лондон не может „остановиться“ по более важному поводу — такому, как бедность и страдания по всему миру, изменения климата или сотни ежедневно умирающих детей, у которых нет доступа к медицинской помощи», — пишет другой.

Ранее Дарья инкрустировала кристаллами и другие автомобили — Mercedes-Benz CLS 350 и Lamborghini Huracan. Несколько лет назад она продала сверкающий Mercedes (украшенный одним миллионом кристаллов) на аукционе eBay более, чем за 200 тысяч долларов. Часть вырученных денег, как заявила тогда девушка, были переданы в помощь бездомным собакам в Кишиневе. Mercedes и деньги на кристаллы Swarovski Дарье, по ее словам, подарили родители, у которых в Молдавии «небольшой бизнес».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ОАЭ выставят на продажу самую дорогую детскую кроватку в мире.

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