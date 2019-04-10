Мир

В России снова "похоронили" Путина и выложили в сеть фото его могилы

Спонтанно возникший российский флешмоб — устанавливать могильные памятники Владимиру Путину — неожиданно пришелся по душе населению. Новое надгробие Путину появилось в Санкт-Петербурге. Фотографию могильного памятника опубликовал Telegram-канал «Агит Россия».

«Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест. Санкт-Петербург 2019», — говорят авторы снимка.

3 апреля в Санкт-Петербурге уже устанавливали надгробие Путину, но участников флешмоба в Александровском саду быстро вычислили и задержали. До этого памятник ставили в Набережных Челнах у здания Следственного комитета.

Материалы для могильного памятника каждый раз подбираются разные: серый мрамор, черный габбро, гранит темных оттенков. Но во всех случаях на постаменте под фотографией годом смерти указывается текущий, 2019-й.

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