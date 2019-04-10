Политика

Кабмин уволил глав Херсонской и Одесской ОГА: почему это важно

В среду, 10 апреля, Кабинет министров дал согласие на увольнение председателя Одесской областной администрации Максима Степанова и направил президенту соответствующее представление.

Вопреки предсказаниям отдельных «информированных личностей» о том, что на заседании будет настоящий бунт, все прошло тихо-мирно. Разве что рассматривали данный вопрос в так называемой закрытой части заседания. Против голосовал единственный член Кабмина — министр внутренних дел Арсен Аваков.

Параллельно правительство согласовало отставку (по собственному желанию, согласно ранее поданному заявлению) главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева.

Как утверждают приближенные к Администрации президента нардепы, глава государства подпишет соответствующие указы в ближайшие часы.

При этом не исключено, что уже в ближайшие месяцы Максим Степанов займет ответственный пост в Кабинете министров. Говорят, «он уже давненько видит себя министром здравоохранения».

Ну, а простые одесситы шутят: «Сегодня, в 75-ю годовщину освобождения Одессы от фашистских захватчиков, освободили и губернатора». При этом вспоминают, что это уже третий уволенный глава ОГА за последние пять лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Порошенко отстранил Степанова от должности главы Одесской ОГА, губернатор не согласен.



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