Мир

Крупная британская компания полностью отказалась от соцсетей: как такое возможно

Известная британская косметическая компания Lush приняла решение общаться с клиентами старыми проверенными способами — через чат на сайте, по электронной почте или по телефону.

Lush решила уйти из соцсетей, выразив недовольство алгоритмами последних. Об этом Lush UK объявила в своём Istagram.

Компания откажется от соцсетей 17 апреля.

«Мы устали бороться с алгоритмами и не хотим платить за появление в вашей новостной ленте. Мы решили попрощаться с некоторыми нашими социальными каналами и вместо этого начать разговор между вами и нами. Это не конец, а новое начало», — говорится в сообщении бренда.

Пока неясно, коснётся ли отказ от соцсетей все страны присутствия компании или только Великобританию.

Основатель другой известной косметической компании Deciem Брэндон Трюакс, который в начале этого года покончил с собой, напротив приветствовал соцсети. В прошлом году на странице в Instargam Трюакс опубликовал обращение, в котором сообщил, что компания временно приостанавливает работу, и обвинил своих сотрудников в причастности к «крупной криминальной деятельности». Он также просил о помощи в соцсетях, утверждая, что его преследуют.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как в Китае наказали менеджеров косметической компании, которые не выполнили план по продажам.

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