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Политика

Смешко не примет предложений Зеленского и Порошенко о должностях

15:38 10 апреля 2019 174
Игорь Смешко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Экс-кандидат в президенты Украины и бывший глава СБУ Игорь Смешко не ведет переговоров о будущих должностях с нынешними лидерами предвыборной гонки Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщила его пресс-секретарь Зоя Загородняя.

«На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений ни от одного из кандидатов», — сказала она и добавила, что в будущем он также не согласится на предложения от кандидатов.

Ранее СМИ сообщали, что Игорь Смешко может снова возглавить СБУ в случае победы Зеленского. Позже в штабе шоумена заявили, что данная информация основана на домыслах. Там добавили, что идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%). За Смешко проголосовали 6,04% украинцев.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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