Власть пять лет грабила украинцев и мародерствовала, — Вадим Рабинович

Политика

За последние пять лет власть не может похвастаться ростом экономики и благосостояния граждан, а воспользоваться безвизовым режимом для поездок за границу в состоянии далеко не каждый житель страны. Такое мнение высказал народный депутат Украины и глава политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович в ходе эфиров национальных телеканалов. Политик заявил, что представители власти занимаются грабежом и мародерством.

«Когда люди выступают против грабежа, власть называет это «реваншем»

По мнению Вадима Рабиновича, в течение пяти лет Украину насиловали, а украинцев грабили.

«Власть пять лет насилует страну, занимается мародерством и грабежом. И когда люди выступают против этого, власть называет это „реваншем“. Представители нынешней власти сдали Крым, потом сдали Донецк и Луганск, теперь могут сдавать только анализы», — возмутился парламентарий.

Вадим Рабинович считает, что власть может похвастаться только безвизовым режимом, который не подкреплен никаким ростом благосостояния украинцев.

«Главное достижение за пять лет — это безвизовый режим с Европой. И я помню, как он нам преподносился: теперь каждый украинец может выпить фантастический кофе в Братиславе, полететь лоукостом в Варшаву и посетить Венскую оперу. Но при пенсии в 1200 гривен и зарплате в 3200 в нашей стране… это очень плохая шутка. Украинцы просто не могут себе этого позволить, потому что их ограбили и, по сути, предоставили возможность ехать в ту Европу с „голым задом“, где они могут лишь клубнику убирать на полях», — отметил политик.

Глава «Оппозиционной платформы — За життя» добавил, что нашей стране не стоит рассчитывать на помощь других государств. Нам необходимо сконцентрироваться на экономическом росте.

«Безвизовый режим лучше, чем визовый. Но он должен подкрепляться каким-то экономическим ростом. Чтобы наши люди могли в Европе посетить Венскую оперу, а если нет, то хотя бы побыть возле нее. Я все время говорю: заграница нам не поможет. Только мы сами можем помочь себе. Мы сами голосуем за правильную, нормальную, новую жизнь. За жизнь, в которой честно работающие люди получают нормальную зарплату, пенсионеры могут выжить на свою пенсию, государство не грабит своих граждан», — подчеркнул народный депутат.

«Договор с МВФ ставит на грань выживания 99 процентов населения Украины»

Договор с Международным валютным фондом (МВФ), который подписало нынешнее правительство, ставит 99 процентов населения Украины на грань выживания. По мнению Вадима Рабиновича, снижение тарифов, о котором сейчас заговорили, закончится после выборов и принесет украинцам только еще большие траты.

«Сразу после президентских выборов игры политиков с народом заканчиваются. А потом украинцам предъявят новые платежки с новой ценой. А тот договор, который подписан с МВФ, с 1 января просто поставит на грань выживания 99 процентов населения нашей страны», — говорит парламентарий.

При этом Рабинович считает, что в силах украинского народа изменить эту плачевную ситуацию. Народный депутат подчеркнул, что украинцам стоит высказаться против договора с МВФ на выборах президента.

«Если мы будем в стороне, если мы не будем смотреть на то, что происходит у нас, если мы не выскажемся против этого, то всем нам будет плохо», — говорит Рабинович.

Глава «Оппозиционной платформы — За життя» напомнил, что он неоднократно подчеркивал: Украина должна как можно быстрее прекратить брать кредиты у МВФ. По словам политика, это позволит уже за год продемонстрировать экономический рост.

«Компания „Нафтогаз“ — паразитирующий объект на теле Украины»

Вадим Рабинович уверен, что компания «Нафтогаз Украины» является паразитирующим организмом на теле страны.

«Нафтогаз» сегодня — это какой-то паразитирующий объект на теле Украины. Ну вот давайте разберемся. Есть государственное предприятие «Нафтогаз Украины». Его руководитель нанимает юристов, которые в Швейцарии выигрывают первый тур судебных тяжб с «Газпромом». И он за это выплачивает себе премию в десятки миллионов долларов. Деньги за эту победу мы еще не получили и не получим. Итог: юристы выиграли дело, глава «Нафтогаза» выписал себе премию, перевел ее маме в Соединенные Штаты, а Украина не получила ничего", — заявил парламентарий.

По словам Рабиновича, руководство «Нафтогаза» придумывает «мифические победы», чтобы выписывать себе новые премии.

«На этот раз они рассказывают, что Дания отказалась от „Северного потока-2“. Это просто вранье! Я специально проверил и выяснил, что Дания не давала своего отказа на прокладку трубопровода. Датское энергетическое агентство попросило дать экологическую оценку этим действиям. Но в „Нафтогазе“ наверняка хотели себе под это дело опять выписать еще по 10 миллионов!» — считает народный депутат.

Парламентарий добавил, что Кабинет министров не реализовал программу, по которой должна была увеличиться добыча Украиной отечественного газа до 20 миллиардов кубов. Однако за этот провал, по словам Рабиновича, никого даже не уволили.

«Они за все время, что руководят страной, ничего не сделали. Если кто-то помнит, Гройсман и Коболев вместе рассказывали о программе „2020“. К 2020 году поднять добычу газа до 20 миллиардов кубов. Ну к 20-му году мы скоро придем, а вот газа как не было, так и не будет. Они провалили всю работу — и их никто не выгнал. Более того, как символ надругательства над нами, Коболев получал зарплату в 1 миллион гривен в день! Вот так у нас миллион в день получает человек, который грабительскими платежками „убил“ половину страны, который ничего не сделал для развития отрасли!» — отметил политик, напомнив, что решение НАК «Нафтогаз Украины» об отмене в 2020 году транзита газа через Украину убивает перспективу страны стать великой транзитной державой и принесет огромные экономические убытки.

«Огромные зарплаты чиновников-иностранцев — это наглый грабеж каждого из нас»

Огромные зарплаты, которые власть назначает чиновникам-иностранцам — это наглый грабеж каждого украинца. Руководителям страны стоит понимать, что система «гастролеров» дала сбой, считает Вадим Рабинович. По его мнению, сегодня Украину нужно освобождать от каждого случайного чиновника у власти.

«У власти должно быть понимание, что заезжие гастролеры стремятся к нам не для того, чтобы нас спасти. А едут за длинным рублем. Поляк Славомир Новак (глава „Укравтодора“. — Авт.) получает больше, чем премьер-министр Польши. Андрей Коболев (глава НАК „Нафтогаз Украины“. — Авт.) зарабатывает больше президента США Трампа. Это наглый грабеж каждого из нас», — заявил Рабинович.

В качестве еще одного примера такого заезжего чиновника глава «Оппозиционной платформы — За життя» назвал исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун.

«Есть у нас чиновники, которые все время ходят в вышиванках, кричат за Украину, а потом оказывается, что, например, Супрун нарушает закон Украины, который запрещает долго находиться в должности исполняющей обязанности. Получается, на всех граждан Украины закон действует, а на гражданку другой страны — нет. Это абсурд!» — возмутился парламентарий.

Вадим Рабинович считает: так называемая медицинская реформа Супрун убила украинскую медицину.

«И это при том, что она убила медицину, вводит телемедицину в селе, рецепты предлагает бабушкам онлайн выписывать. Там психически нездоровые люди это все придумывают. То, что Супрун сотворила, нам нужно восстанавливать минимум два года», — подчеркнул Вадим Рабинович.

Парламентские выборы, по словам народного депутата, помогут Украине обновить существующую конфигурацию власти, покончат с политическим кризисом и дадут толчок к решению экономических проблем.

«Нам нужно понимать, что выборы — это не что-то отдаленное от нас. Нельзя над ними смеяться, поддаваться угару и эйфории. Нам нужно последовательно освободить страну от иллюзии изменений», — пояснил народный депутат.

«В стране нужно закрепить наиболее эффективную систему управления»

По словам Вадима Рабиновича, в глазах нынешней власти популизмом называется все, что идет мимо их кармана.

«Я напомню о „ПриватБанке“. Валерия Гонтарева (экс-глава Нацбанка. — Авт.), которая сейчас припеваючи живет в Лондоне, сказала: „Мы его отберем и потом продадим с прибылью“. В банк инвестировали 160 миллиардов гривен. Чтобы снять все абсолютно коммунальные платежи с украинцев, нужно порядка 100 миллиардов. Так, может, лучше было не трогать банк и всем бы сняли платежи?» — задался вопросом парламентарий.

Рабинович говорит, что власть называет популистами тех, кто предлагает отменить коммунальные платежи пенсионерам.

«В глазах этой власти популизмом называется все, что не приносит личной выгоды. Если бы чиновники чуть-чуть меньше воровали, то такие вопросы, как рост коммунальных платежей, вообще бы не возникали. Если бы украинский газ, которого хватает на всех украинцев, продавали бы населению по себестоимости, то тарифы за час снизились бы в три раза. Если бы нынешние управленцы способствовали нормализации отношений со странами-соседями, то Украина бы еще больше зарабатывала», — считает народный депутат.

Политик уверен, что изменения в стране начнутся после парламентских выборов.

«После победы на парламентских выборах нам необходимо будет закрепить в стране наиболее эффективную систему управления, которая позволит проводить настоящие, а не убийственные реформы. Систему, которая в конце концов позволит Украине начать движение в сторону развитых стран, с высоким уровнем жизни и нормальными доходами граждан. Это и есть основные цели партии „Оппозиционная платформа — За життя“, прописанные в нашей программе», — подчеркнул Вадим Рабинович.



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