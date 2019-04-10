«Динамо» подписало контракт с первым в истории клуба легионером из Уругвая (видео)

Спорт

Киевское «Динамо» заключило контракт до конца сезона с 27-летним уругвайским полузащитником Карлосом де Пеной, перебравшимся в столичный клуб на правах свободного агента. В новом клубе футболист, способный сыграть и на позиции форварда, будет выступать под 14-м номером на футболке.

«Очень рад находиться здесь и стать футболистом великого клуба, известного во все мире. Это большой шаг в моей карьере. Я первый уругваец в истории «Динамо», и это отдельная честь.



Моя главная задача на поле — забивать мячи и ассистировать партнерам, поскольку я атакующий полузащитник. Кстати, я левша.



Уже познакомился с командой, и меня хорошо приняли. Общался с Денисом Бойко, Виктором Цыганковым и Беньямином Вербичем. Но я также слежу за мировым футболом, поэтому знал, что Фран Соль недавно подписал контракт с «Динамо».

Уже начал учить язык. На мой взгляд, это знак уважения к стране, в которой выступаешь. Уже знаю базовые слова — «привет», «спасибо», «очень рад», «добрый день», «пожалуйста». Также уже могу сказать и такие слова як «дверь», «стол» и «ключи». Знание языка поможет мне быстрее адаптироваться к жизни в Украине", — цитирует Карлоса де Пену официальный сайт ФК «Динамо».

Карлос де Пена — воспитанник футбольной школы уругвайского клуба «Насьональ». В основной команде он дебютировал 20 февраля 2013 года в гостевом матче Кубка Либертадорес против «Толуки» (3:2). 2 июня 2013 года, в последнем туре чемпионата Уругвая, де Пена забил свой первый мяч, поразив ворота «Монтевидео Уондерерс» и принеся победу своей команде (2:1).

В сентябре 2015-го де Пена подписал трехлетний контракт с клубом второго английского дивизиона «Мидлсбро». 31 января 2017 года на правах аренды до конца сезона перешел в клуб второй испанской лиги «Овьедо». 19 июля 2017 года контракт де Пены с «Мидлсбро» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В 2018-м Карлос снова выступал за «Насьональ», по окончании сезона стал свободным агентом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» продало футболиста в Бразилию за 5 млн евро.

Фото ФК «Динамо»



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