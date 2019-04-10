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Политика

Армия, Безвиз, Томос: в сети набирает популярность «алфавит» Порошенко

17:45 10 апреля 2019 446
Петр Порошенко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Пользователи в социальной сети Facebook составили список достижений действующего президента Украины Петра Порошенко в алфавитном порядке.

Среди достижений на букву «А» пользователи выделили армию, ассоциацию с ЕС, антипутинскую коалицию, автокефалию, а также автоматическое возмещение НДС.

«Б» — безвиз, банковская система, очищенная от банков-пылесосов, бюджеты областных центров выросли в 2 раза, бытовая коррупция снижена, бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания", — перечисляется в алфавите.

Кроме того, среди основных достижений Порошенко пользователи выделили возобновление экономического роста, децентрализацию, мир в подавляющем большинстве областей, реформу ВСУ и экономическую независимость от страны-агрессора.

Отметим, что «алфавит Порошенко» набирает популярность в соцсетях, широко обсуждается и дополняется самими пользователями.

«Не знаю, на какую букву: ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции», — отметил пользователь Shlomo Vasyliovych.

«Спасибо, скопировала, дополнила антикоррупционными органами и декларированием чиновников и депутатов», — прокомментировала публикацию Светлана Самборска.

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