Происшествия

В Киеве группа аферистов заработала на бабушках полмиллиона гривен

В Киеве завершили следствие по громкому делу пятерых аферистов, которые обманули пенсионеров на общую сумму в 500 тысяч гривен.

Жертвами мошенников стали доверчивые пожилые женщины, которым преступники «дарили» большую скидку на бытовую технику, при этом предлагали подтвердить платежеспособность для осуществления покупки. Затем участники схемы отвлекали внимание собеседниц и подменяли их деньги обрывками газет.

На данный момент дело направлено в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

В прокуратуре Киева подчеркивают, что получить информацию о схемах мошенников смогли благодаря небезразличию киевлян.

Напомним, ранее в Украине прокатилась волна разоблачений аферистов, собиравших деньги «для участников АТО». «ФАКТЫ» писали о жертвах таких преступлений — родственниках пропавших без вести бойцов.

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